نائب أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب سعد بن صالح الغامدي.