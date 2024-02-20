نائب أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب سعد بن صالح الغامدي.
وقدّم "الغامدي" إلى الأمير "خالد"، خلال اللقاء، إيجازًا عن أعمال المستشفى والخدمات التي يقدمها لمنسوبي وزارة الدفاع.
وثمن نائب أمير منطقة تبوك، جهود الكوادر الطبية والعاملين بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة.
ونوه إلى ما تلقاه الإدارة العامة للخدمات الصحية للقوات المسلحة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -، وبمتابعة من وزير الدفاع.
من جانبه أعرب اللواء "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمير تبوك ونائبه، على التوجيهات والدعم المستمر للخدمات الصحية بالمنطقة.