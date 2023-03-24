"ترميم" تطلق حملة تبرع لترميم وتأثيث 30 منزلاً بمكة المكرمة

وصرح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله آل دربه أنه تم اختيار 30 حالة هي الأشد حاجة لترميم منازلهم بمنطقة مكة المكرمة وقد تم فتح باب المشاركة والتبرع عبر منصة جمعية ترميم للتنمية الرسمية والترويج لها ليسهل على المتبرع اختيار الحالة والتبرع بما يستطيع بضغطة زر من مكانه.