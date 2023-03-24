"ترميم" تطلق حملة تبرع لترميم وتأثيث 30 منزلاً بمكة المكرمة

دشنت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة حملة تبرع بعنوان (كيف حالهم وسط دارهم) وتستمر طيلة شهر رمضان المبارك بهدف ترميم وتأثيث 30 منزلاً وتوزيع سلال غذائية للأسر الأشد حاجة في المنطقة.
وصرح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله آل دربه أنه تم اختيار 30 حالة هي الأشد حاجة لترميم منازلهم بمنطقة مكة المكرمة وقد تم فتح باب المشاركة والتبرع عبر منصة جمعية ترميم للتنمية الرسمية والترويج لها ليسهل على المتبرع اختيار الحالة والتبرع بما يستطيع بضغطة زر من مكانه.
وقال "آل دربه" نأمل من كل الجهات والأفراد التفاعل مع هذه الحملة والتبرع للتخفيف من معاناة أسر لم تسعفهم الظروف في تحسين حالتهم وتحتاج فعلاً لتغيير واقعهم للأفضل.