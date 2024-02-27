النادي السعودي في ليفربول يحتفل بيوم التأسيس بمعرض تعريفي ومسابقة للأطفال

كما أضيف إلى المعرض ركن خاص بالتراث السعودي، يحتوي على مقتنيات تراثية قيّمة، وشرح مفصل عن العادات والتقاليد والأزياء التي تُميز المناطق المختلفة بالسعودية؛ وهو ما قدَّم للحضور فرصة نادرة للتعرُّف على ثراء الثقافة السعودية وتنوعها.