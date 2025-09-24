مركز البرزة يحتفل باليوم الوطني الـ95 بحضور رسمي وشعبي في محافظة خليص

وأكد رئيس المركز، في كلمة ألقاها خلال المناسبة، أن اليوم الوطني محطة فخر بتاريخ الوطن الحافل، وتجديد للعهد على مواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز روح الولاء والانتماء في نفوس الأجيال.