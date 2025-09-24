مركز البرزة يحتفل باليوم الوطني الـ95 بحضور رسمي وشعبي في محافظة خليص

نظّم مركز البرزة بمحافظة خليص، اليوم، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، بحضور رئيس المركز منصور بن ماجد بن شويل، وعدد من المشايخ والأعيان، والأهالي والطلاب، وذلك في مقر المركز.
وتضمّن الحفل فقرات متنوعة عبّرت عن مشاعر الاعتزاز والانتماء، شملت كلمات وطنية وقصائد شعرية، استعرضت ما يحمله هذا اليوم من رمزية وطنية تؤكد وحدة الشعب ووفاءه لقيادته الرشيدة، وتُبرز حجم المنجزات التنموية التي وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وأكد رئيس المركز، في كلمة ألقاها خلال المناسبة، أن اليوم الوطني محطة فخر بتاريخ الوطن الحافل، وتجديد للعهد على مواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز روح الولاء والانتماء في نفوس الأجيال.
واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين، والطلاب الفائزين في مسابقة "عزّنا بطبعنا" التي نظّمتها ثانوية البرزة، وسط أجواء من التفاعل والفرح عبّر فيها الحضور عن مشاعرهم الوطنية بهذه المناسبة الغالية.