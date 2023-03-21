"بيئة مكة" تُنظِّم 5 محاضرات بمناسبة "أسبوع البيئة"

من جهته، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن المحاضرات تهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية؛ للمحافظة على موارد مملكتنا البيئية من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع.