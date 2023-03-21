"بيئة مكة" تُنظِّم 5 محاضرات بمناسبة "أسبوع البيئة"

نظَّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 5 محاضرات بيئية، شاركت فيها العديد من الجهات بمقر الفرع في محافظة جدة؛ بمناسبة "أسبوع البيئة"، وذلك تحت شعار "بيئتك تعرفك".
وكانت المحاضرة الأولى بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث البيئية"، وألقاها الدكتور "بدر حكمي" وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف العام على برامج الماجستير في الأزمات والكوارث البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز.
وكانت المحاضرة الثانية بعنوان "البيئة بين الوعي والقانون"، وألقاها حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. كما ألقى الدكتور "عبد الله الجازع" من إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المحاضرة الثالثة بعنوان "مصادر التلوث في البيئة وطرق معالجتها".
وكانت المحاضرة الرابعة عن "الضبط الأمني"، وألقاها المقدم ماجد النمري من الأمن البيئي.
وجاءت المحاضرة الخامسة بعنوان "مهام وواجبات المركز الوطني للالتزام البيئي في الحفاظ على البيئة"، وألقاها نائب المدير العام لفرع المركز الوطني للالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة.
من جهته، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن المحاضرات تهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية؛ للمحافظة على موارد مملكتنا البيئية من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع.