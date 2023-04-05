جمعية ألزهايمر تُواصل برامج ومحاضرات حملتها "باب الرفقة"

وتقدم الجمعية، بالتعاون مع أخصائيين وأطباء متخصصين في مجالات عدة لكبار السن، عددًا من الدورات والمحاضرات التي تهدف إلى التوعية في قضية ألزهايمر والاضطرابات السلوكيات المصاحبة له.