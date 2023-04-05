جمعية ألزهايمر تُواصل برامج ومحاضرات حملتها "باب الرفقة"

تواصل الجمعية السعودية الخیریة لمرض ألزھایمر، حملتها الإعلامية الكبرى "باب الرفقة" لكبار السن، بعقد سلسلة من البرامج التوعوية والتثقيفية، خلال شهر رمضان المبارك.
وتقدم الجمعية، بالتعاون مع أخصائيين وأطباء متخصصين في مجالات عدة لكبار السن، عددًا من الدورات والمحاضرات التي تهدف إلى التوعية في قضية ألزهايمر والاضطرابات السلوكيات المصاحبة له.
وأيضًا توعية مقدمي الرعاية بطرق التعامل مع المرضى، ومجالات الخدمات المقدمة لهم، والدعم التوعوي القانوني للأسرة من خلال الإعلان في برنامج الاتصال الافتراضي "زووم" على حساب الجمعية Saudialzheimer.
واستهلت الجمعية فعالياتها بأول ورشة تفاعلية مع استشاري أمراض الباطنة وكبار السن الدكتور محمد سمير خشيم، بعنوان "كيف تتعرف على مريض ألزهايمر"، الاثنين الماضي 27 مارس 2023م، عن طريق برنامج "زووم" ثم تلاها ورشة المعالجة النفسية الإكلينيكة، أخصائي نفسي أول شادية باعلي، بعنوان" كيف تسعف مريض ألزهايمر؟" الاثنين الماضي 3 أبريل.
وتقدم لجين بن عامر من إدارة التثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم، ولجين الخراشي من إدارة اللجان والتطوع، محاضرة بعنوان "كيف تساعد مريض ألزهايمر؟" اليوم الأربعاء، الموافق 5 أبريل الساعة 11:00 مساءً.
وتختتم الفعاليات المحامية مضاوي الفوزان، من الشريك الاستراتيجي المكتب القانوني للجمعية "محمد العقيل وشركاه للمحاماة"؛ للحديث عن "كيف تحمي حق مريض ألزهايمر؟"، الاثنين 10 أبريل الساعة 11:00 مساءً.
وتقدم الجمعية جلساتها التفاعلية والورش التدريبية مع المراكز المتخصصة من جلسات ودعم ومساندة لمقدمي الرعاية بشكل مستمر مع فئاتها المستهدفة وتعلن عنها عبر حساباتها: @saudialzheimer .
وللتواصل مع الجمعية على حساباتها على 0112143838، وزيارة موقعنا الإلكتروني alz.org.sa والتواصل الاجتماعي.