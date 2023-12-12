بحضور "القرقاح".. تعليم محايل عسير يحتفي باليوم العالمي للطفل

بحضور ورعاية محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، احتفى قسم رياض الأطفال بالشؤون التعليمية في إدارة تعليم محايل عسير باليوم العالمي للطفل بالبساتين مول، بحضور مدير تعليم محايل عسير المُكلف علي بن أحمد آل معنتر ومنسوبي ومنسوبات التعليم وأولياء الأمور.
وثمّن محافظ محايل عسير خلال رعايته لحفل الإدارة الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل إعداد جيل المستقبل وتهيئة سائر الوسائل المتقدمة ليكون جيلاً قياديًا واعيًا متسلحًا بالإيمان والمعرفة في كل الجوانب العلمية.
وأكد مدير تعليم محايل عسير المُكلف علي بن أحمد آل معنتر أن تعليم محايل يولي حقوق الطفل اهتمامًا كبيرًا وفق منهج مؤسسي يعمل على تحقيق رؤية الوطن ويكرس حقوق الطفل في التعليم والصحة والتربية.
وحرص آل معنتر على أهمية تعريف الطفل بحقوقه وتعزيزها في نفسه لتغرس فيه الاعتراف بحقوق الآخرين وفي قيامه بواجباته المستقبلية التي يمليها عليه دينه وحقوق وطنه، داعيًا الأسر إلى القيام بدورها والتعاون مع المؤسسات التعليمية والمدنية المعنية في غرس القيم لدى الأطفال وتحويلها إلى واجبات ومن ثم إلى سلوكيات يمارسها الطفل في جميع جوانب حياته.