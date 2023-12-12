بحضور "القرقاح".. تعليم محايل عسير يحتفي باليوم العالمي للطفل

وحرص آل معنتر على أهمية تعريف الطفل بحقوقه وتعزيزها في نفسه لتغرس فيه الاعتراف بحقوق الآخرين وفي قيامه بواجباته المستقبلية التي يمليها عليه دينه وحقوق وطنه، داعيًا الأسر إلى القيام بدورها والتعاون مع المؤسسات التعليمية والمدنية المعنية في غرس القيم لدى الأطفال وتحويلها إلى واجبات ومن ثم إلى سلوكيات يمارسها الطفل في جميع جوانب حياته.