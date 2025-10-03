"إنسان" و"إتمام" توقعان اتفاقية لدعم استقرار الأيتام وتحسين جودة السكن

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لجمعية "إتمام"، الأستاذة نوره العقلا، أن هذه الشراكة تعكس إيمان الجمعية بأهمية التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي، مبيّنةً أن مثل هذه الاتفاقيات تُسهم في تقليل الأعباء والهدر وتوحيد الخدمات بما ينعكس إيجابًا على المستفيدين.