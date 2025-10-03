"إنسان" و"إتمام" توقعان اتفاقية لدعم استقرار الأيتام وتحسين جودة السكن

وقّعت جمعية نوارة للترميم (إتمام) اتفاقية تعاون مع جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام، بهدف تحسين جودة السكن للأيتام وأسرهم، وتعزيز المبادرات التنموية التي تدعم استقرارهم وتمكينهم من مستقبل أفضل، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وخلال مراسم التوقيع، أكّد مدير عام جمعية "إنسان"، الأستاذ محمد سعد المحارب، أن الجمعية تولي أهمية كبيرة لجودة حياة الأيتام، وتسعى باستمرار لعقد شراكات فاعلة مع جهات متخصصة تحقق الاستدامة وتوفّر بيئة مناسبة للنمو والتمكين.
من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لجمعية "إتمام"، الأستاذة نوره العقلا، أن هذه الشراكة تعكس إيمان الجمعية بأهمية التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي، مبيّنةً أن مثل هذه الاتفاقيات تُسهم في تقليل الأعباء والهدر وتوحيد الخدمات بما ينعكس إيجابًا على المستفيدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل مبادرات مشتركة تُسهم في تحسين جودة الحياة والتنمية الاجتماعية، عبر توفير مساكن مناسبة للأيتام وأسرهم وتهيئة مرافق بيئية صديقة وخضراء، ما يرفع من مستوى الاستقرار الأسري ويُعزّز أثر الشراكات المجتمعية.