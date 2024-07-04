"فتيات كشافة تعليم عسير" تشاركنَ بالمخيم الكشفي الإسلامي الدولي بأمريكا

وتأتي مُشاركة طالبات كشافة تعليم عسير في هذا المخيم العالمي؛ للتعرُّف على ثقافات الشعوب المختلفة وتبادل الخبرات، وللتعريف بالمملكة وشبابها ومدى التقدم الذي تعيشه في كافة المستويات، بالإضافة إلى توثيق أواصر الصداقة بين الكشافة السعودية وكشافة العالم المشاركين في المخيم، وتطبيق المناهج الكشفية، وتأصيل مبادئ الحوار الهادف، إضافة إلى تعزيز قيم المحبة والسلام.