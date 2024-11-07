مدير "بيئة الرياض" يزور الغاط ومحافظها ومنتزهها الوطني ويتابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين

في إطار حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز الجهود المبذولة في تطوير القطاع الزراعي، زار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور، مكتب الوزارة في محافظة الغاط، واطلع على سير العمل، واستقبل عدداً من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، واطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى الخدمات الزراعية والتواصل الفعّال مع المجتمع المحلي، مما يعكس التزام الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين.
وخلال الزيارة تجول "المنصور" في عدد من المشروعات الزراعية، والتقى بالمزارعين، واستمع لملاحظاتهم حول التحديات التي يواجهونها، مما يسهم في تطوير الحلول المناسبة لتعزيز الإنتاج الزراعي.
وفي سياق تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية، زار المنصور، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وتم مناقشة المواضيع التي تتعلق بتطوير القطاع الزراعي في المحافظة وإقامة المهرجانات الزراعية لتسويق على المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمار فيها، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية و البيئية، إضافة إلى بحث المبادرات البيئية التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة والآمنة وحماية البيئة.
وزار "مدير فرع منطقة الرياض" منتزه الغاط الوطني، واطلع على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق رؤية "السعودية الخضراء"، ووقف على أعمال مركز وقاء بالمحافظة والشركة الوطنية للخدمات الزراعية.