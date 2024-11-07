مدير "بيئة الرياض" يزور الغاط ومحافظها ومنتزهها الوطني ويتابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين

في إطار حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز الجهود المبذولة في تطوير القطاع الزراعي، زار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور، مكتب الوزارة في محافظة الغاط، واطلع على سير العمل، واستقبل عدداً من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، واطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين.