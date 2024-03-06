"الإفتاء" تنفذ جولات وبرامج علمية بالمنطقة الشرقية

كما نظمت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مساء أمس، في محافظة الأحساء، برامج ومبادرات ألقاها عدد من مفوضي الإفتاء، في جامعة الملك فيصل، وعدد من المراكز.