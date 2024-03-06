"الإفتاء" تنفذ جولات وبرامج علمية بالمنطقة الشرقية

نفذت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الأربعاء، في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لقاءات وبرامج علمية عدة.
وتضمنت محاور اللقاءات، في إطار برنامج الزيارة للهيئة ومبادرات الرئاسة، أهمية أخذ الفتوى من مصادرها، وضرورة الاعتماد على العلماء الراسخين في ذلك.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس محمود الذيب، أعمال الهيئة في كل المجالات.
وأجرى "الذيب" جولة تعريفية في المعرض المصاحب للبرامج، ثم عقد لقاءً مع منسوبي الهيئة تحدث فيه مفوضا الإفتاء الدكتور أحمد الرضيمان، والدكتور محمد بازمول، عن أهمية المبادرة والجوانب التي ينبغي للمستفتي أن يتبعها لأخذ الفتوى الصحيحة.
كما نظمت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مساء أمس، في محافظة الأحساء، برامج ومبادرات ألقاها عدد من مفوضي الإفتاء، في جامعة الملك فيصل، وعدد من المراكز.
وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج العلمية التي تنفذها الرئاسة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي تشهد هذه الأيام جولات مفوضي الإفتاء بالمملكة؛ لتوعية الناس بضرورة أخذ الفتوى من مصادرها والتي تشمل كل مناطق المملكة.