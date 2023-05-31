ناقش مواضيع تخدم المواطنين.. "عيون جدة" تعقد اجتماعها الـ 16 لأعضاء الجمعية العمومية

عقدت جمعية عيون جدة اجتماعها السادس عشر في مقر الجمعية بجدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أنس صيرفي، وتمت مناقشة عدد من المواضيع والتي تخدم الوطن وبما يعود بالخير والنماء لهذا الوطن الغالي وكذلك أتت متوافقة مع رؤية 2030 في الاهتمام بالبيئة ومعالجة التشوه البصري وإيجاد بيئة خضراء ورئة ومتنفس لمدينة جدة بوابة للحرمين الشريفين.
يُضاف إلى ذلك، اهتمام الجمعية بمسؤوليتها تجاه المجتمع وتلمس احتياجات مختلف شرائح المجتمع والعمل على القيام بواجباتها نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأقر الاجتماع الانتهاء من التصاميم الخاصة بمشروع حديقة أولي الفضل ومشروع مسار الدراجات الجبلية والبدء بالحملات التسويقية للمشروعين وزيادة تفعيل أعضاء الجمعية العمومية والموافقة على إعادة التجديد لأعضاء مجلس الإدارة ومناقشة ميزانيتي عام 2022م وعام 2023م.
وفي ختام الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس الإدارة، بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على تجديد الثقة بهم، مع الوعد بالمزيد من العطاء لخدمة الوطن.