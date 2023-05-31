ناقش مواضيع تخدم المواطنين.. "عيون جدة" تعقد اجتماعها الـ 16 لأعضاء الجمعية العمومية

عقدت جمعية عيون جدة اجتماعها السادس عشر في مقر الجمعية بجدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أنس صيرفي، وتمت مناقشة عدد من المواضيع والتي تخدم الوطن وبما يعود بالخير والنماء لهذا الوطن الغالي وكذلك أتت متوافقة مع رؤية 2030 في الاهتمام بالبيئة ومعالجة التشوه البصري وإيجاد بيئة خضراء ورئة ومتنفس لمدينة جدة بوابة للحرمين الشريفين.