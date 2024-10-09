"هيفولوشن" الخيرية تعزز الجهود الدولية لإطالة العمر الصحي والتعاون العالمي

تشهد المجتمعات حول العالم تحولًا ديموغرافيًا سريعًا، حيث يتزايد عدد كبار السن بشكل غير مسبوق. ففي فرنسا، استغرق الانتقال إلى مرحلة الشيخوخة أكثر من 100 عام، بينما في كوريا الجنوبية حدث هذا التحول في غضون 18 عامًا فقط، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الدول في التعامل مع هذه التحديات. وفي السعودية، من المتوقع أن تصل نسبة كبار السن إلى 7% بحلول عام 2032، و14% بحلول عام 2042، مما يبرز أهمية التحرك المبكر لتعزيز الصحة العامة لكبار السن.