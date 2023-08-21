"مساعد تعليم الجوف" يتفقد سير العمل في مدارس دومة الجندل‎

تفقد مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية، خالد بن عبدالكريم الوشيح، عددًا من مدارس محافظة دومة الجندل، للاطلاع على سير العمل واستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي الجديد.