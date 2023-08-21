"مساعد تعليم الجوف" يتفقد سير العمل في مدارس دومة الجندل‎

تفقد مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية، خالد بن عبدالكريم الوشيح، عددًا من مدارس محافظة دومة الجندل، للاطلاع على سير العمل واستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي الجديد.
وشملت الجولة الأولى لـ”الوشيح” مجمع الإمام الشاطبي بدومة الجندل، التقى فيها مدير المدرسة عبيدالله المعين ومنسوبيها، وتجول داخل الفصول لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد، وشارك أبناءه الطلاب عددًا من الدروس داخل فصولهم التعليمية.
وفي ختام الجولة حث “الوشيح” منسوبي المدارس ببذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف العملية التعليمية، ورفع مستويات الطلاب الدراسية.