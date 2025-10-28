"عين وطن" يحصد جائزة "عزوة" للمسؤولية المجتمعية في القطاع البلدي

في خطوة لافتة تجسّد روح المبادرة الوطنية، توّج فريق "عين وطن" التطوعي بالمركز الثاني في جائزة "عزوة" للمسؤولية المجتمعية – مسار الفرق التطوعية، نظير جهوده في نشر ثقافة التطوع داخل القطاع البلدي.
ومثّل الفريق في الحفل نائب الفريق المعروفة بلقب "فراشة المهدية"، والتي أصبحت رمزًا للتمكين والمبادرة المجتمعية عبر منصات التواصل، لا سيما "سناب حي المهدية".
وفي إنجاز موازٍ، حصل المتطوع خالد الجبر، أحد أعضاء الفريق، على المركز الثالث في مسار الأفراد، تقديرًا لإسهاماته المؤثرة وجهوده الميدانية الملهمة.
ويُعد هذا التتويج تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء، عكست القيم الإنسانية والانتماء الوطني التي يرتكز عليها العمل التطوعي في المملكة.