"الندوة العالمية" تُنظم برنامجًا لتعزيز مهارات اللغة العربية في السنغال

ينظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، على مدار 3 شهور، في العاصمة "دكار"، برنامجًا متميزًا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بمشاركة عدد كبير من الطلاب والدارسين.
ويقدم البرنامج منهجًا تكامليًا شاملًا متطورًا، يبدأ من تعليم الأسس الأبجدية اللغوية للطالب الذي لا يمتلك حصيلة في اللغة العربية، متدرجًا به إلى مستوى متقدم.
وقال مدير مكتب الندوة فتحي عيد: إن الهدف من إقامة هذا النشاط اللغوي هو إكساب مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها إلى مستوى يقارب الناطقين باللغة العربية الفصحى، والتواصل باللغة العربية كتابة ومحادثة، واستعمال اللغة العربية في الدراسة والبحث لفهم آيات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
كما ثمّن "عيد" جهود المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، في دعمها لبرامج الندوة وخدماتها الجليلة والنوعية للغة العربية وطلابها في كل مكان.