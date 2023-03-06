"الندوة العالمية" تُنظم برنامجًا لتعزيز مهارات اللغة العربية في السنغال

ويقدم البرنامج منهجًا تكامليًا شاملًا متطورًا، يبدأ من تعليم الأسس الأبجدية اللغوية للطالب الذي لا يمتلك حصيلة في اللغة العربية، متدرجًا به إلى مستوى متقدم.