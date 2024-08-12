عقد اللقاء الأول للتوجيه الطلابي بالطائف لـ 300 موجّه وموجّهة

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الإثنين، اللقاء الأول للتوجيه الطلابي في ضوء تمكين المدرسة، لما يزيد على 300 موجّه وموجهة طلابية، على مسرح إدارة التعليم بالحلقة.