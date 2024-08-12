عقد اللقاء الأول للتوجيه الطلابي بالطائف لـ 300 موجّه وموجّهة

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الإثنين، اللقاء الأول للتوجيه الطلابي في ضوء تمكين المدرسة، لما يزيد على 300 موجّه وموجهة طلابية، على مسرح إدارة التعليم بالحلقة.
جاء ذلك بمتابعة من الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم التوجيه الطلابي.
وناقش اللقاء برامج وخدمات التوجيه الطلابي عبر التحدث حول مجالاته وأهدافه والبرامج الوقائية والعلاجية والنمائية والخدمات المقدمة ودور المرشد الطلابي.
كما ناقش الخطة الإجرائية لتعزيز الانضباط المدرسي، بنشر ثقافة الانضباط المدرسي، وتعزيز القيم والسلوك الايجابي والتدخل والدعم النفسي.
واختتم اللقاء بذكر دور الأسرة في دعم رحلة الطالب التعليمية بالتحدث عن دورها في التهيئة من بداية العام الدراسي، وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي للأبناء.
كما أجاب اللقاء عن تساؤلات الحضور وكل ما يخص الأدلة الإرشادية والتهيئة الإرشادية للطلاب والطالبات وجميع المداخلات ذات الشأن.