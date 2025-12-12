"وقاء مكة" ينفذ جولات ميدانية لتعزيز جهود حماية القطاع الزراعي بمحافظة الخرمة

من جانبه، أكد مدير عام فرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن هذه الجولات تعكس حرص المركز على متابعة الواقع الميداني عن قرب، وتعزيز التواصل مع المزارعين والمستفيدين، لضمان تقديم خدمات فعّالة وعالية الجودة.