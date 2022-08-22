"كفيف" تنظم مبادرة "دمك حياتي".. بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي

تنظم جمعية كفيف بالرياض مبادرة (دمك حياتي)، وذلك في مقر الجمعية، اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، بدءاً من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً.
ودعت الجمعية كل من لديه الرغبة بالتبرع بأن يتبع الشروط المطلوبة للمتبرع:
- أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني أي أمراض معدية.
- أن يكون عمر المتبرع من 18-65 سنة.
- يجب ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.
- أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14- 17 جم، وللنساء من 12-14 جم.
- أن يكون النبض بين 50-100 في الدقيقة.
- ألا تزيد درجة الحرارة على 37 درجة مئوية.
- أن يكون معدل ضغط الدم أقل من 120/80 ملم زئبق.