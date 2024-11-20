جمعية رعاية المرضى بالأفلاج تسهم في تقديم 390 جلسة غسيل كلوي

وتعمل رعاية المرضي بالأفلاج على تقديم العديد من المبادرات للمرضى المواطنين والمقيمين بتوفير الكثير من متطلباتهم اليومية والأدوية للمرضى العاجزين، كما تقدم الجمعية رسائل توعوية وتثقيفية للحفاظ على صحة الإنسان والوعي بسبل الوقاية من الأمراض.