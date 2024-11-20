جمعية رعاية المرضى بالأفلاج تسهم في تقديم 390 جلسة غسيل كلوي

أسهمت جمعية رعاية المرضى بمحافظة الأفلاج في تقديم 390 جلسة غسيل كلوي لنحو 13 مقيماً مصابين بالفشل الكلوي، وذلك بدعم من أوقاف الضحيان الخيرية.
وتعمل رعاية المرضي بالأفلاج على تقديم العديد من المبادرات للمرضى المواطنين والمقيمين بتوفير الكثير من متطلباتهم اليومية والأدوية للمرضى العاجزين، كما تقدم الجمعية رسائل توعوية وتثقيفية للحفاظ على صحة الإنسان والوعي بسبل الوقاية من الأمراض.
وحظي مشروع الغسيل الكلوي بإشادة وثناء وشكر لأوقاف الضحيان الخيرية على مبادرتهم في التكفل بجلسات الغسيل الكلوي للمرضى وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.