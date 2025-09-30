محافظ الليث يستعرض جهود مركز "وقاء" في مكافحة الآفات والأمراض

استعرض محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، اليوم، أعمال فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالمحافظة، وذلك خلال استقباله مدير عام المركز بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى المهابي.
واستمع المحافظ إلى عرض موجز حول أبرز إنجازات المركز وجهوده الميدانية في مجالات الوقاية والمكافحة، إلى جانب اختصاصاته وأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى حماية الثروة النباتية، والحد من مخاطر الآفات والأمراض، ورفع كفاءة أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ.
كما شمل العرض استعراض الخطة التنفيذية لمكافحة نواقل الأمراض، والإدارة المتكاملة للآفات ذات الأولوية، والجهود المبذولة في مواجهة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة العمل الوقائي في المحافظة.
وأكد اللقاء أهمية التكامل بين الجهات المعنية للحفاظ على الصحة النباتية والحيوانية، ودعم منظومة الأمن الغذائي في إطار الجهود الوطنية المستمرة.