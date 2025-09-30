محافظ الليث يستعرض جهود مركز "وقاء" في مكافحة الآفات والأمراض

استعرض محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، اليوم، أعمال فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالمحافظة، وذلك خلال استقباله مدير عام المركز بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى المهابي.