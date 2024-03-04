مدير "تعليم الطائف": النموذج الإشرافي الحديث يخدم الأجيال في نواتج التعلم

وبين أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع الهيكلة، والمرحلة القادمة تتطلب من الجميع خلق ثقافة مدرسية جديدة تتحمل المدرسة فيها المسؤولية كاملة تجاه الأداء التعليمي والمخرجات التعليمية في ظل المؤشرات الموجودة في التقويم المدرسي والانتقال من مرحلة التهيئة إلى مرحلة التميز، والمحافظة والاستدامة على التميز.