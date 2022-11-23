وفد قرغيزي يزور مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية

زار النائب الأول لرئيس مجلس جمهورية قيرغيزستان اليوم، مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، يرافقه سفير الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة وعدد من المسؤولين في قيرغيزستان، وكان في استقباله مدير عام المركز عبدالعزيز المقبل.
وشاهد الوفد فيلمًا وثائقيًّا عن تاريخ ومهام مركز الملك عبدالعزيز، كما زار مركز التسجيل، واطلع على آلية تسجيل الخيل العربية الأصيلة، وقام بجولة في مرافق المركز ابتداءً من المشفى البيطري والمركز الذاتي لصناعة سروج ومستلزمات الخيل والمتحف، الذي اطلع فيه على صور ومقتنيات المركز، وشهد عرضًا حيًّا للخيل العربية الأصيلة التي يمتلكها المركز، وقام الجميع بامتطاء الخيل والتقاط الصور التذكارية.
وبهذه المناسبة تَسَلم النائب الأول لرئيس مجلس جمهورية قيرغيزستان درعًا تذكاريًّا من مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؛ مشيدًا بالدور الكبير الذي يقدمه مركز الملك عبدالعزيز في الحفاظ على سلالات الخيل العربية الأصيلة.
وقال: "تشرفتُ اليوم بزيارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل، واستمتعنا بالتعرف على أنشطة المركز، ورأينا المستوى العالي للتعامل والاهتمام بالخيل الذي ألهمنا جدًّا، وأنا مقتنع أن هذا المركز فريد من نوعه، عالميّ في مجال تربية الخيل العربية".
وأضاف: "لدينا مثل في قيرغستان أن الشعب القيرغيزي وُلد على الأحصنة واليوم تأكدنا أن هناك الكثير من الأشياء نتعلمها منكم، ومن صميم قلبي أتمنى دوام التوفيق لهذا المركز".
وفي ختام حديثه هنّأ النائب الأول لرئيس مجلس جمهورية قيرغيزستان، المملكة بفوز المنتخب السعودي قائلًا: "أبهجنا كثيرًا فوز المنتخب السعودي في كرة القدم على منتخب الأرجنتين، وبلا شك هذا الفوز كبير، ونتمنى أن يواصل المنتخب السعودي الفوز في المباريات القادمة".