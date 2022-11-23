وفد قرغيزي يزور مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية

وشاهد الوفد فيلمًا وثائقيًّا عن تاريخ ومهام مركز الملك عبدالعزيز، كما زار مركز التسجيل، واطلع على آلية تسجيل الخيل العربية الأصيلة، وقام بجولة في مرافق المركز ابتداءً من المشفى البيطري والمركز الذاتي لصناعة سروج ومستلزمات الخيل والمتحف، الذي اطلع فيه على صور ومقتنيات المركز، وشهد عرضًا حيًّا للخيل العربية الأصيلة التي يمتلكها المركز، وقام الجميع بامتطاء الخيل والتقاط الصور التذكارية.