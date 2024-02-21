وكيل إمارة حائل: يوم التأسيس مصدر فخر لكل مواطن بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها العريق

أشار وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، إلى أن يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها العريق وعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من ثلاثة قرون.
وأضاف: أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها منجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة؛ لتأسيس دولة عريقة، وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته.
وعما يعيشه المواطن السعودي اليوم، أشار "آل الشيخ" إلى أن المواطن يعيش اليوم بفضل الله تعالى مرحلة مشرقة في دولة شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
ونوه "آل الشيخ" بما تحقق في هذا العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- أيدهما الله- من تطور كبير ونهضة شاملة في مناطق المملكة العربية السعودية ومنها منطقة حائل التي تشهد حراكًا تنمويًا شاملاً تحققت من خلاله مستهدفات رؤية السعودية 2030 بفضل الله ثم دعم القيادة وحرص ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.
ورفع التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة هذا اليوم، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، ويمد في عمره، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين - أيده الله -، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.