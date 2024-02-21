وكيل إمارة حائل: يوم التأسيس مصدر فخر لكل مواطن بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها العريق

ونوه "آل الشيخ" بما تحقق في هذا العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- أيدهما الله- من تطور كبير ونهضة شاملة في مناطق المملكة العربية السعودية ومنها منطقة حائل التي تشهد حراكًا تنمويًا شاملاً تحققت من خلاله مستهدفات رؤية السعودية 2030 بفضل الله ثم دعم القيادة وحرص ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.