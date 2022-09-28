يُقام في المساجد والجوامع.. محافظ شرورة يدشن برنامج الدروس العلمية بالمحافظة

وأوضح "العصيمي" أن هذا اللقاء يأتي ضمن مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة شرورة والمراكز التابعة لها وذلك في إطار البرامج الموجهة للمحافظات لتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة وتعزيز الوسطية والتحذير من الجماعات الضالة وما خلفت من أضرار على العقيدة الصحيحة والأمن والاجتماع.