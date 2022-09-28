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يُقام في المساجد والجوامع.. محافظ شرورة يدشن برنامج الدروس العلمية بالمحافظة

في إطار البرامج الموجهة للمحافظات لحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة وتعزيز الوسطية
محافظ شرورة يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران
محافظ شرورة يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران
علي حفول
علي حفول

استقبل اليوم محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي. وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه العمل وما يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها من البرامج العلمية والمناشط الدعوية.

كما قام المحافظ بتدشين برنامج الدروس العلمية والذي يقام في المساجد والجوامع بمحافظة شرورة.

وأوضح "العصيمي" أن هذا اللقاء يأتي ضمن مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة شرورة والمراكز التابعة لها وذلك في إطار البرامج الموجهة للمحافظات لتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة وتعزيز الوسطية والتحذير من الجماعات الضالة وما خلفت من أضرار على العقيدة الصحيحة والأمن والاجتماع.

ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج نخبة من أصحاب الفضيلة الذين تم اختيارهم من الدعاة الرسميين والمتعاونين ويستمر طيلة العام الدراسي الحالي.

كما بين فضيلته أن البرنامج يهدف إلى:

أولاً: تأصيل العلم الشرعي الصحيح

ثانياً: ترسيخ المنهج الوسطي ومكافحة التطرف

ثالثاً: تكثيف الجهود الدعوية

وأكد الدكتور "العصيمي" أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات وحرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للوقوف على احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها، انطلاقاً من رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها.

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