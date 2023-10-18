في الذكرى الـ 9 للبيعة.. "السيف": المملكة تبوأت صدارة العالم في هذا العهد الزاهر

وأوضح "السيف" أن مناحي التطوير والازدهار في المملكة قد أبهرت العالم عبر الرؤية الوطنية الطموحة 2023 بقيادة عرابها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وحملت في طياتها آفاقاً غير مسبوقة ومشاريع عملاقة في كافة مدن ومناطق المملكة لتعزيز الإنتاجية ورفع نسبة الناتج المحلي والاستفادة من مقدرات الوطن على أكمل وجه وتلك الإصلاحات المتتالية التي نرصد نتائجها ونجني ثمارها في الحاضر، وتنعكس أبعادها على آفاق المستقبل.