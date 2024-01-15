الجامعة الأهلية بالبحرين تحتفي بخريجيها السعوديين وإنجازاتهم العلمية والأكاديمية

وأوضح البروفيسور الحواج، أن الجامعة الأهلية كان لها شرف تخريج ما يزيد على سبعة آلاف طالب وطالبة من أبناء مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي شاركوا بجهودهم المخلصة في نهضة أوطانهم ونموها على مختلف الأصعدة، فمنهم من تبوأ مناصب قيادية، ومنهم من كان من رواد الأعمال، ومنهم من تقلد مناصب إعلامية مهمة أو أطلق مبادرات عالمية إنسانية وخيرية أو أسهم في خدمة المجتمع عبر اختراعاته كما نال العديد من طلبة الجامعة وخريجيها جوائز عالمية نظير تميزهم.