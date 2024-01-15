الجامعة الأهلية بالبحرين تحتفي بخريجيها السعوديين وإنجازاتهم العلمية والأكاديمية

في حفل بهيج، احتفت الجامعة الأهلية بالمئات من خريجيها من المملكة العربية السعودية في إطار برنامج اللقاء التشاوري مع الخريجين للجامعة، وذلك بحضور الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج، ورئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي وجمع من الأساتذة والأكاديميين الإعلاميين، وذلك في القاعة الكبرى بفندق شيراتون الدمام.
وألقى البروفيسور عبدالله الحواج، كلمة الافتتاح والتي أشاد فيها بالإنجازات التي حققتها الجامعة والدور الذي لعبه طلبتها وخريجوها المتميزون في تحقيق هذا الإنجاز وخصوصًا من أبناء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بما مكنها من مد سوق العمل بكفاءات شبابية على أعلى درجات الاحترافية والتميز، فضلاً عن حصول الجامعة على شهادات وإشادات عالمية في مجالات البحث العلمي وتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة والعديد من التصنيفات العالمية والاعتمادات الأكاديمية لجل برامج الجامعة من المنظمات العالمية المختصة.
وأوضح البروفيسور الحواج، أن الجامعة الأهلية كان لها شرف تخريج ما يزيد على سبعة آلاف طالب وطالبة من أبناء مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي شاركوا بجهودهم المخلصة في نهضة أوطانهم ونموها على مختلف الأصعدة، فمنهم من تبوأ مناصب قيادية، ومنهم من كان من رواد الأعمال، ومنهم من تقلد مناصب إعلامية مهمة أو أطلق مبادرات عالمية إنسانية وخيرية أو أسهم في خدمة المجتمع عبر اختراعاته كما نال العديد من طلبة الجامعة وخريجيها جوائز عالمية نظير تميزهم.
وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي، التخصصات والبرامج الحديثة في كلٍ من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما استعرض أهم المنجزات التي حققتها الجامعة بالأرقام، مؤكدًا مضي الجامعة قُدمًا من أجل الوصول لأعلى درجات التميز على مستوى العالم.
ونوهت نورة الشعبان عضو مجلس الشورى السعودي سابقًا بقصة النجاح الرائعة للجامعة الأهلية وعلاقتها الوثيقة بخريجيها واعتزازها بهم واهتمامها بتخريجهم بأعلى درجات الكفاءة والاقتدار.
وتضمن الحفل مداخلات لعددٍ من الخريجين السعوديين ممن تحدثوا فيها عن تجاربهم أثناء الدراسة وما حققوه من نجاحات بعد التخرج مقدمين شكرهم للجامعة والقائمين عليها لما قدموه من خدمات جليلة لهم خلال دراستهم، كما عبّر الخريجون عن شكرهم للجامعة الأهلية على اهتمامها بالتواصل معهم بعد تخرجهم والتعرف على أحوالهم واطلاعهم على المستجدات التي حققتها الجامعة، معربين عن فخرهم بانتمائهم للجامعة الأهلية وتخرجهم منا.