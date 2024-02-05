بحضور مُلاك المدارس الأهلية والعالمية.. "تعليم مكة" تُنفِّذ لقاء "الاستثمار في التعليم الخاص"

ويهدف اللقاء إلى تعزيز الاستثمار في التعليم الخاص بمكة المكرمة، وتحفيز المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة، وجذب مستثمرين متميزين في مجال التعليم الخاص للاستثمار بمكة المكرمة، وبناء جسور التواصل بين الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة والمستثمرين في مجال التعليم الخاص، مع إبراز جهود وزارة التعليم في مجال التعليم الخاص، والتوجهات المستقبلية، وتسليط الضوء على الأدوار التي تقوم بها الجهات المساندة لوزارة التعليم للمستثمرين في مجال التعليم الخاص.