"بن دعروس": الذكرى الـ"9" للبيعة تتزامن مع النهضة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الشاملة

رفع رجلُ الأعمال كامل بن زبن بن دعروس الشمري، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي؛ بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لمبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية.
وقال بن دعروس: هذه المناسبة تمرُّ علينا والمملكة تعيش، بفضل الله، نهضة اقتصادية وتنموية واجتماعية شاملة، مشيدًا بما تحقّق خلال هذه المسيرة من إنجازات حضارية واقتصادية وسياسية للوطن والمواطن، وحركة النهضة الاقتصادية التي انطلقت في هذا العهد الزاهر تمضي إلى تحقيق أفضل النتائج.
وأضاف: هذه الذكرى الغالية التي شهدت تحقيق منجزات كبرى واعتماد الكثير من البرامج التنموية، والمملكة تواصل مسيرة البناء والتطور في شتى المجالات انطلاقًا من رؤية 2030، التي تستهدف تحقيق مستقبل اقتصادي واعد من خلال إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل باستثمار كل الموارد والإمكانات المتاحة.
وأشاد في هذا الجانب بالنتائج الإيجابية للرؤية بتحقيق معدلات النمو وتزايد النشاط التجاري والاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ورفع مستوى تسهيل الأعمال نتيجة للإصلاحات الشاملة.
وبيّن "بن دعروس" أن نجاحات مسيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل تبرز من خلال العمل الجاد في استكمال المشاريع التنموية العملاقة، وأن الاقتصاد السعودي تفوّق على كل هذه التحديات، بل نجح في تحقيق معدلات نمو تاريخية في العام الماضي، وهذا لم يكن ليأتي لولا توفيق الله عزّ وجلّ أولًا، ومن ثم مباركة خادم الحرمين الشريفين على إطلاق رؤية السعودية 2030، التي نتجت عنها حزمة كبيرة جدًّا من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، والبرامج والمشاريع الوطنية الطموحة".
ونوه إلى ما يجده القطاع الخاص من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة ليكون شريكًا أساسيًّا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وأشار "بن دعروس" إلى أن هذه الذكرى الوطنية الغالية تتزامن مع إعلان المملكة رغبتها الجادة في استضافة مونديال كأس العالم 2034؛ وهو الإعلان الذي لقي ترحيبًا واسعًا من مختلف دول العالم، التي تثق كل الثقة بقدرة هذا الوطن العظيم على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير؛ لما تمتلكه المملكة من إمكانات كبرى، وطموحات لا حدود لها.