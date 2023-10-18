"بن دعروس": الذكرى الـ"9" للبيعة تتزامن مع النهضة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الشاملة

ونوه إلى ما يجده القطاع الخاص من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة ليكون شريكًا أساسيًّا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وأشار "بن دعروس" إلى أن هذه الذكرى الوطنية الغالية تتزامن مع إعلان المملكة رغبتها الجادة في استضافة مونديال كأس العالم 2034؛ وهو الإعلان الذي لقي ترحيبًا واسعًا من مختلف دول العالم، التي تثق كل الثقة بقدرة هذا الوطن العظيم على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير؛ لما تمتلكه المملكة من إمكانات كبرى، وطموحات لا حدود لها.