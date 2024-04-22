"السديري" يتفقد "تعليم المجمعة" ويقف على المنجزات التعليمية والمبادرات النوعية

زار محافظ المجمعة سلطان بن سعد السديري صباح اليوم، إدارة تعليم المجمعة، حيث كان في مقدمة استقباله مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.
والتقى محافظ المجمعة بقيادات الإدارة في قاعة الاجتماعات، واطلع على عرض مرئي لأبرز أعمال ومُنجزات الإدارة.
وثمّن "السديري" الجهود التي تقدمها إدارة التعليم ومنسوبوها، متطلعاً لعمل كبير للنهوض بالتعليم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات.
وقدم "الملحم" شكره وتقديره لمحافظ المجمعة على حرصه ومتابعته للتعليم وبرامجه في ظل الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وصرح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد بن علي المطيري بأن زيارة محافظ المجمعة جاءت للوقوف على المنجزات التعليمية بالمحافظة والمبادرات النوعية التي حققتها الإدارة من جهود مُتميزة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة، والعمل المستمر على تحقيق الأهداف المنشودة لتطوير وتجويد العملية التعليمية وفق مُستهدفات رؤية المملكة 2030م.