"أمانة حائل" تطلق فعاليات "مواجيب" في منتزه الفجر

وتتضمّن "مواجيب": الضيافة السعودية، ونعناع حائل، والعرضة، والسامري، وعزف العود، وفعاليات للأطفال، وتوزيعات للزوار، ورسمًا حيًّا، والخيمة السعودية، وجلسات شعبية، وعربات المأكولات والمشروبات، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي جسّدت المظاهر.