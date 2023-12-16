"أمانة حائل" تطلق فعاليات "مواجيب" في منتزه الفجر
أطلقت أمانة منطقة حائل، اليوم السبت، فعاليات "مواجيب" في منتزه وممشى الفجر.
وجذبت الفعالياتُ، التي تستمرّ ثلاثةَ أيام، جمهورًا كبيرًا من أهالي وزوار المنطقة؛ للاستمتاع بالفعاليات التي نالت رضا واستحسان مختلف الفئات العمرية، الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوّعة.
وتتضمّن "مواجيب": الضيافة السعودية، ونعناع حائل، والعرضة، والسامري، وعزف العود، وفعاليات للأطفال، وتوزيعات للزوار، ورسمًا حيًّا، والخيمة السعودية، وجلسات شعبية، وعربات المأكولات والمشروبات، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي جسّدت المظاهر.
وقال مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي: إن الأمانة خطت خطوات واسعة في تأصيل صناعة السياحة، للوصول إلى سياحة مستدامة، ولتكون معززًا للبدائل وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأضاف: أن منطقة حائل استثمرت في تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية التي نجحت في الترويج للمنطقة كمركز ووجهة سياحية مهمة ومتميزة على المستوى المحلي والإقليمي.
ونوّه إلى ما تتميّز به حائل من إمكانات طبيعية وسياحية وتضاريس متنوعة ومناخ مناسب، بميزات نسبيّة متنوّعة تكون جاذبة للاستثمار.
وأكّد "سعود" احتواءَ منطقة حائل لمواقع ذات مساحات كبيرة قابلة للتطوير والاستثمار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي المحلي والعالمي؛ لذلك تمثل واجهة سياحية شتوية؛ ممّا زاد من ارتفاع الاستثمار في المنطقة.