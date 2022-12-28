"عليكم بسُنَّتي".. حملة توعوية لتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرورة

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني. واستمع العنزي إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان أهمية سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وترسيخها في النفوس، وأهمية التمسك بها، وأثرها على المجتمع.