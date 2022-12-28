"عليكم بسُنَّتي".. حملة توعوية لتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرورة

دشَّن محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي حملة «عليكم بسُنَّتي» التوعوية، التي تُنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني. واستمع العنزي إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان أهمية سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وترسيخها في النفوس، وأهمية التمسك بها، وأثرها على المجتمع.
وتشتمل الحملة على برامج متنوعة عدة، تُنفِّذها الهيئة خلال هذه الفترة، ويتخللها مجموعة من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية، والنشر الرقمي.. وغيرها من الوسائل التوعوية.