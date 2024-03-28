"التميمي" شارك في الإصحاح البيئي بمشاركة دوم التطوعي ونادي المشي والهايكنج

بادر فريق جمعية سدر بدومة الجندل بزراعة عددٍ من الأشجار البرية والقيام بعمل إصحاح بيئي بمنتزه الجوف الوطني، شارك فيه رئيس وحدة عمليات المحافظة على المراعي خالد التميمي، وبمشاركة فريق دوم التطوعي ونادي المشي والهايكنج بالجوف.
وتهدف الحملة إلى تنظيف وتشجير المنتزه الوطني بالجوف، ولتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء؛ إذ تستمر لمدة يومين.
واستطاعت حملات الجمعية وفرقها بمحافظات المنطقة زراعة أكثر من ألف شتلة خلال العام الحالي، شملت مواقع صحراوية، والمتنزهات الوطنية والمناطق خارج النطاق العمراني بشكل عام.
وتهدف جمعية سدر للأشجار البرية المرخصة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي إلى تحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله، وذلك في نشر الوعي والثقافة بين أطياف المجتمع للاهتمام بالأشجار وزراعتها، والمساهمة في إعادة غرس الأشجار البرية المنقرضة، والمساهمة في تأهيل المكونات البيئية المتدهورة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها، وإعادة التوازن البيئي في إيجاد حلول للمشكلات البيئية.
ويبلغ عدد أفراد الجمعية 15 فريقًا موزعة على مدن ومحافظات ومراكز منطقة الجوف.