"التميمي" شارك في الإصحاح البيئي بمشاركة دوم التطوعي ونادي المشي والهايكنج

وتهدف جمعية سدر للأشجار البرية المرخصة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي إلى تحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله، وذلك في نشر الوعي والثقافة بين أطياف المجتمع للاهتمام بالأشجار وزراعتها، والمساهمة في إعادة غرس الأشجار البرية المنقرضة، والمساهمة في تأهيل المكونات البيئية المتدهورة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها، وإعادة التوازن البيئي في إيجاد حلول للمشكلات البيئية.