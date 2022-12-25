وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات يُدشّن حاضنة حديقة الشهداء بالجموم

وكذا الحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، والحدّ من الآثار السلبية التي تم رصدها في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع الكامل، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري والقضاء على عناصر التشوه البصري.