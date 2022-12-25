وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات يُدشّن حاضنة حديقة الشهداء بالجموم

دشّن وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الأحد، في مكتبه، حاضنة حديقة الشهداء بمحافظة الجموم.
جاء ذلك بحضور رئيس بلدية الجموم المهندس محمد الشريف، ومدير إدارة الأسواق بوكالة البلديات زين العابدين الحبيب، ورئيس وحدة الرخص المهنية بالمحافظة عبدالعزيز السلمي.
وشرعت بلدية الجموم في تهيئة حاضنة حديقة الشهداء بالجموم، بـ20 منفذًا للبيع؛ لتنظيم خدمة البيع المتنقل بصورة حضارية ومنظمة تهدف من خلالها إلى دعم وتمكين الباعة من الأسر المنتجة بعمليات التسويق لمنتجاتهم بطرق ميسرة.
وجرى تصميم حاضنة الحديقة وفق مواصفات فنية مميزة تساهم في إبراز الصورة الجمالية والحفاظ على سلامة المنتجات المعروضة، وصحة المستهلكين.
وكذا الحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، والحدّ من الآثار السلبية التي تم رصدها في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع الكامل، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري والقضاء على عناصر التشوه البصري.
ويأتي ذلك من خلال الفرص التي توفرها الحاضنات البلدية تحت إطار المتاجر المتنقلة الأكثر تنظيمًا؛ مما يمكنهم من ممارسة النشاط التجاري في حاضنات نموذجية مكتملة الخدمات خُصصت لهذا الغرض.
وضمن المبادرة التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في إطار استراتيجيتها لدعم الشباب من المواطنين والمواطنات من روّاد الأعمال للمشروعات الصغيرة، وخدمة الباعة والأسر المنتجة، وأيضًا من جهودها لدعم رائدي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في المجالات المتعددة.
وحثّت أمانة العاصمة المقدسة، الشباب والفتيات من العاملين في الأنشطة التجارية وأصحاب المشروعات، على الاستفادة من خدمة المتاجر المتنقلة المتاحة على منصة "بلدي"، بالدخول على المنصة والاطلاع على كل الاشتراطات والضوابط، وبتنفيذ خطوات بسيطة وسهلة تمكّنهم من ممارسة النشاط التجاري في حاضنات مكتملة الخدمات بكل يسر وسهولة.