أرقام قياسية.. 88 فرصة تطوعية في 2022 نفّذها نادي تطوع الإداري الصحي

حقّق نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة أرقامًا قياسية في مجال أعماله بمشاركة 1148 متطوعًا ومتطوعةً لـ88 فرصة تطوعية في مختلف المجالات ضمن اختصاصات النادي.
وأوضح رئيس النادي ثامر بن عبدالله الدرعان أن النادي وضمن خططه الاستراتيجية عمل على رفع جودة الأعمال التطوعية، وإكساب المشاركين مهارات متعددة تزيد من المشاركة الفعالة ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وبيّن "الدرعان" أن هذه الفرص المتنوعة استفاد منها أكثر من 14 ألف شخص من جهات حكومية وشبه حكومية، مما تمثل بعائد اقتصادي تجاوز مليونين ونصف المليون ريال سعودي.
وأشار إلى أن النادي عمل على فتح مجالات الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وتوقيع مذكرات تفاهم تسهم في تحقيق أهداف النادي واستراتيجياته.