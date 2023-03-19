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أرقام قياسية.. 88 فرصة تطوعية في 2022 نفّذها نادي تطوع الإداري الصحي

استفاد منها أكثر من 14 ألف شخص من جهات حكومية وشبه حكومية
أرقام قياسية.. 88 فرصة تطوعية في 2022 نفّذها نادي تطوع الإداري الصحي
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حقّق نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة أرقامًا قياسية في مجال أعماله بمشاركة 1148 متطوعًا ومتطوعةً لـ88 فرصة تطوعية في مختلف المجالات ضمن اختصاصات النادي.

وأوضح رئيس النادي ثامر بن عبدالله الدرعان أن النادي وضمن خططه الاستراتيجية عمل على رفع جودة الأعمال التطوعية، وإكساب المشاركين مهارات متعددة تزيد من المشاركة الفعالة ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

وبيّن "الدرعان" أن هذه الفرص المتنوعة استفاد منها أكثر من 14 ألف شخص من جهات حكومية وشبه حكومية، مما تمثل بعائد اقتصادي تجاوز مليونين ونصف المليون ريال سعودي.

وأشار إلى أن النادي عمل على فتح مجالات الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وتوقيع مذكرات تفاهم تسهم في تحقيق أهداف النادي واستراتيجياته.

نادي تطوع الإداري الصحي

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