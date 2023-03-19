أرقام قياسية.. 88 فرصة تطوعية في 2022 نفّذها نادي تطوع الإداري الصحي

وبيّن "الدرعان" أن هذه الفرص المتنوعة استفاد منها أكثر من 14 ألف شخص من جهات حكومية وشبه حكومية، مما تمثل بعائد اقتصادي تجاوز مليونين ونصف المليون ريال سعودي.