جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعتمد ترقية 392 من منسوبيها لعام 1444هـ

أنهت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية؛ ترقيةَ الكادر الإداري من منسوبيها لعام 1444هـ بمفاضلات مستمرّة على مدار السنة لعام 1444هـ عبر منصة "مسار"، واعتماد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، بترقية عدد من موظفي الجامعة لجميع المراتب؛ حيث بلغ عدد من شملتهم الترقية لعام 1444هـ "392" موظفًا وموظفة في مختلف كليات وإدارات الجامعة.
وهنّأ رئيس الجامعة مَن تمّت ترقيتهم من الموظفين والموظفات، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل وبذل قصارى جهدهم في أداء الأمانة المنوطة بهم، والحرص على التعاون مع زملائهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة؛ خدمة للدين ثم المليك والوطن، والعمل بروح الفريق.
وثمّن نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع "رئيس اللجنة الدائمة للموارد البشرية"؛ ما تحظى به الجامعة ومنسوبوها من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لأداء وتحقيق رسالتها السامية في بناء الإنسان وتنمية المكان، وأكّد أن الترقية تعدّ أكبر حافز للموظف ليكون أكثر إخلاصًا ومثابرةً وإنتاجيةً في مجال عمله، وتدفعه لمضاعفة المزيد من الجهد والبذل والعطاء، كما أنّها تتّسق مع مستهدفات رؤية المملكة "2030" في تنمية القدرات البشرية.
من جانبه أوضح مدير عام الموارد البشرية بالجامعة، عبدالله بن سعيد أبو رأس، أن فريق عمل الإدارة عمل على إعداد الخطة السنوية في تطوير الكادر البشري؛ ومن ضمنها ملف الترقيات، وعمل بشكل متواصل في سرعة وإنهاء إجراءات الترقيات في وقت وجيز؛ حيث أعلنت الإدارة في هذا العام عن 5 مفاضلات وظيفية للمستحقّين للترقية من منسوبيها بمعدل 30 يوم عمل لكل مفاضلة، وفقًا للمعايير التي أوصت بها اللجنة الدائمة للموارد البشرية بالجامعة، واعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وهي "40% المقابلة الشخصية - 30% تقييم الإداء الوظيفي - 30% برامج التطوير والتدريب"، بالإضافة إلى المسابقة الوظيفية التي أعلنتها الجامعة لوظائف الأمن والسلامة في شهر رجب 1444هـ، وتم تعيين عدد "23" موظّفًا بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإجراءات الفحص الطبي.
وأضاف عبدالله أبو راس: أن رئيس الجامعة ونائبه وجّها بأن يتم استمرار فتح محاضر الترقيات في الجامعة حتى تتم ترقية جميع المستحقين وفقًا للوظائف المتوفّرة، مؤكدًا أن الإدارة تعمل بكل طاقاتها لترقية أكبر عدد من المستحقّين، وسيتم الإعلان عن المفاضلة القادمة خلال الأيام القادمة، متمنّيًا أن تكون هذه الترقيات حافزًا لتقديم المزيد من الجد والاجتهاد.