جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعتمد ترقية 392 من منسوبيها لعام 1444هـ

من جانبه أوضح مدير عام الموارد البشرية بالجامعة، عبدالله بن سعيد أبو رأس، أن فريق عمل الإدارة عمل على إعداد الخطة السنوية في تطوير الكادر البشري؛ ومن ضمنها ملف الترقيات، وعمل بشكل متواصل في سرعة وإنهاء إجراءات الترقيات في وقت وجيز؛ حيث أعلنت الإدارة في هذا العام عن 5 مفاضلات وظيفية للمستحقّين للترقية من منسوبيها بمعدل 30 يوم عمل لكل مفاضلة، وفقًا للمعايير التي أوصت بها اللجنة الدائمة للموارد البشرية بالجامعة، واعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وهي "40% المقابلة الشخصية - 30% تقييم الإداء الوظيفي - 30% برامج التطوير والتدريب"، بالإضافة إلى المسابقة الوظيفية التي أعلنتها الجامعة لوظائف الأمن والسلامة في شهر رجب 1444هـ، وتم تعيين عدد "23" موظّفًا بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإجراءات الفحص الطبي.