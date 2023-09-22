بمناسبة اليوم الوطني.. مساعد أمين حائل: علينا السعي جاهدين لتحقيق تطلعات القيادة

أكّد مساعدُ أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي، أن المملكة وهي تحتفل بالذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني، سطرت أنموذجًا فريدًا في بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز اقتصادها وسط ولاءٍ ووفاءٍ من السعوديين لقيادتهم، وعظمت من دور المواطن السعودي ومدى فاعليته في إحداث الفرق ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية؛ ولذلك كان الاستثمار في العقول مستهدفًا رئيسًا للمملكة.

