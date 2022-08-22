28 متطوعًا ومتطوعة يرممون منازل المحتاجين بمكة المكرمة"

وتمت المبادرة بمشاركة (28) متطوعًا ومتطوعة تحت إشراف عدد من المتخصصين في أعمال الترميم المنزلية المختلفة كأعمال السباكة والكهرباء والدهان وغير ذلك، وبلغ عدد ساعات العمل الفعلي للمتطوعين (336) ساعة تطوعية، وتم تغطية ما مساحته أكثر من (900) متر مربع خلال هذه المرحلة..