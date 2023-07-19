نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يزور جمعية ترميم للتنمية بمكة المكرمة

زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة في مقرها بمحافظة جدة، واطلع على البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الجمعية، نائب رئيس مجلس إدارة ترميم للتنمية الدكتور مهند الشيخ، والرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله آل دربة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.
حيث تم عرض أهم المبادرات الاجتماعية التي تُقدّم للمستفيدين، والمتمثلة في برنامج "ترميم" الذي يُعنى بترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتحقيق الاستقرار السكني لها، حيث أسهم برنامج "ترميم" منذ انطلاقته العام الماضي في تحسين معيشة الأسر، بالإضافة إلى تأهيلها وتنميتها وتطويرها في مجال أعمال الصيانة والكهرباء والسلامة المنزلية، واطلع على أعمال التطوع الهادفة إلى رفع حس المسؤولية لدى أفراد المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية 2023 فيما يخص مؤشر التطوع، كما اطلع على الخطط الاستراتيجية والمبادرات والأنشطة للفترة القادمة.
بعد ذلك شاهد، والحضور فيلمًا وثائقيًا يحكي تأسيس جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، والهادفة إلى ترميم المكان لتنمية الإنسان، من خلال ترميم المنازل القديمة للأسر المحتاجة وتفعيل طاقات المجتمع من خلال توفير الفرص التطوعية التخصصية والعامة.
وشدد البدير على اهتمام القيادة -حفظها الله- بشتى أطياف المجتمع، وبالأسر الأشد حاجة على وجه الخصوص، معربًا عن سعادته لما حققته جمعية ترميم من أرقام وإنجازات منذ تأسيسها، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقدمه الجمعية تجاه فئة غالية علينا جميعًا.
من جانب آخر، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الدكتور مهند الشيخ شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقدمونه من دعم ومساندة لتنمية القطاع غير الربحي، كما قدم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ونائبه على حرصهما وتوجيهاتهما واهتمامهما بالقطاع الثالث.
وفي ختام الزيارة سجّل النائب كلمةً في سجل الزيارات أشاد خلالها ببرامج الجمعية.
يُذكر أن جمعية ترميم للتنمية تُعد جمعية تخصصية بمعايير عالية تُعنى بترميم المكان وتنمية الإنسان للوصول إلى الريادة في ترميم وتأهيل منازل الأسر المحتاجة بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية، وتستهدف المنازل للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وتقديم حلول الإيواء المؤقت، والمساهمة مع الجهات المعنية في توفير حلول السكن للأسر المحتاجة.
وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على خطط استراتيجية تواكب رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ عددٍ من البرامج وهي ترميم وصيانة وتأهيل، حيث بلغ عدد المنازل المستفادة "359" وعدد المستفيدين "1650" وعدد المتطوعين "265" وعدد الساعات التطوعية "5042"، ودعم وتمكين 10 جمعيات شريكة لنقل الخبرة وتوسيع الأثر.
وحضر اللقاء المهندس أحمد عسيري المشرف العام لتنمية القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، وعبدالرحمن الأسمري مدير الإسكان التنموي بمنطقة مكة المكرمة.