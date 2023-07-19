نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يزور جمعية ترميم للتنمية بمكة المكرمة

حيث تم عرض أهم المبادرات الاجتماعية التي تُقدّم للمستفيدين، والمتمثلة في برنامج "ترميم" الذي يُعنى بترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتحقيق الاستقرار السكني لها، حيث أسهم برنامج "ترميم" منذ انطلاقته العام الماضي في تحسين معيشة الأسر، بالإضافة إلى تأهيلها وتنميتها وتطويرها في مجال أعمال الصيانة والكهرباء والسلامة المنزلية، واطلع على أعمال التطوع الهادفة إلى رفع حس المسؤولية لدى أفراد المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية 2023 فيما يخص مؤشر التطوع، كما اطلع على الخطط الاستراتيجية والمبادرات والأنشطة للفترة القادمة.