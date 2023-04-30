"الحفظي" يشيد بجهود "جمعية التوحد" برجال ألمع

تفقد محافظ رجال ألمع الحسن بن عبد الخالق الحفظي، صباح اليوم، جمعية التوحد في المحافظة، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للجمعية علي زايد آل مشافع والاختصاصيون والإداريون التابعون للجمعية.
واطلع خلال الزيارة على مركز بناء للرعاية النهارية التابع للجمعية وتفقد سير أعمال المركز والخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية حتى الآن 150 مستفيدًا حيث تهتم بنشر الوعي وتثقيف المجتمع عن التوحد وأعراضه وضرورة تقبل المصابين به ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع قدر الإمكان، بالإضافة إلى استثمار أوقات فئات التوحد بما ينفعهم وذلك لخدمة المصابين بمرض التوحد في محافظة رجال ألمع وتخفيف معاناة أسرهم.
كما تقدم الجمعية جلسات تأهيلية متنوعة لعدد كبير من المصابين بالتوحد وبقية الإعاقات العقلية الأخرى مثل (النطق والتخاطب وتعديل السلوك والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والتكامل الحسي وصعوبات التعلم وتنمية المهارات والاختبارات والمقاييس النفسية المختلفة)، فضلاً عن توفير وسيلة نقل آمنة للمرضى من منازلهم إلى مراكز التأهيل.