"الحفظي" يشيد بجهود "جمعية التوحد" برجال ألمع

ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية حتى الآن 150 مستفيدًا حيث تهتم بنشر الوعي وتثقيف المجتمع عن التوحد وأعراضه وضرورة تقبل المصابين به ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع قدر الإمكان، بالإضافة إلى استثمار أوقات فئات التوحد بما ينفعهم وذلك لخدمة المصابين بمرض التوحد في محافظة رجال ألمع وتخفيف معاناة أسرهم.