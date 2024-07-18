الاحتفاء بـ 48 مستفيداً تسلموا وحدات الإسكان التنموي بـ"الطائف"

بحضور الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس عبدالله بن خميس الزايدي أمين محافظة الطائف، احتفت جمعية العون الخيرية بالطائف بتسليم 48 وحدة سكنية للأسر التي ترعاها الجمعية والمستفيدة من خدماتها، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة الإسكان التنموي بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في برنامج الإسكان التنموي الذي يسعى لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي البرنامج.