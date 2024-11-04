مدير فرع الموارد البشرية بمكة المكرمة يرعى انطلاق مبادرة حاضنة الأفكار

يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من مبدأ التطوير المستمر للأعمال، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والموظفين ويعزز من تطوير بيئة العمل، ويحقق الكفاءة التشغيلية حيث تم طرح الأفكار والمبادرات المرشحة ومناقشتها لاعتمادها وتفعيلها خلال فترات زمنية مجدولة، لتحقق الهدف المنشود، وتنعكس ايجاباً على الموظف والمستفيد، فيما يحقق إستراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 م.