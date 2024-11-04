مدير فرع الموارد البشرية بمكة المكرمة يرعى انطلاق مبادرة حاضنة الأفكار

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل اليوم الاثنين انطلاق مبادرة حاضنة الأفكار بفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة بحضور المشرف العام لتمكين الفروع بالوزارة محمد بن شغرود.
عُقد اللقاء الأول من مبادرة حاضنة الأفكار بمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وشهد اللقاء استعراض الأفكار الإبداعية المقدمة من موظفي الوزارة بالمنطقة، وذلك في إطار تفعيل مبادرات الثقافة المؤسسية.
يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من مبدأ التطوير المستمر للأعمال، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والموظفين ويعزز من تطوير بيئة العمل، ويحقق الكفاءة التشغيلية حيث تم طرح الأفكار والمبادرات المرشحة ومناقشتها لاعتمادها وتفعيلها خلال فترات زمنية مجدولة، لتحقق الهدف المنشود، وتنعكس ايجاباً على الموظف والمستفيد، فيما يحقق إستراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 م.
وقدم المدير العام شكره لزملائه أصحاب الأفكار الإبداعية واعداً بتذليل العقبات لبلورة هذه الأفكار على أرض الواقع.