أمانة المدينة المنورة تُطلق خدمات المتجر البلدي

ويهدف هذا إلى تعزيز مبدأ الموثوقية من خلال إتاحة الاطلاع على تجارب المستفيدين السابقين لمقدمي الخدمات، وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها، إضافة إلى إمكانية استعراض أسعار خدمات مقدميها مما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد، وتقدم التوصية من خلال الخيارات المتاحة، ضمن مسيرة الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، كما يؤكد حرص الأمانة على المساهمة في رفع مستوى جودة حياة الفرد بالمدن والمحافظات التابعة لها.