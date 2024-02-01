استمرار مجلس إدارة جمعية "إرادة التوحد" لدورة ثانية

ويأتي هذا الترشيح لما قدم المجلس من جهود مميزة في دورته الأولى، ووضع لبنة الأساس، وبناء الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي جعلت منها صرحًا يُشار له بالبنان، ودعمًا لاستمرار هذه الجهود والبرامج بخطى ثابتة.