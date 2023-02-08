"عبدالعزيز الشمري" يشيد بالجهود المشهودة للقيادة الرشيدة في معالجة الفكر المتطرف

أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك ممثلة بوحدة الخدمات الإرشادية محاضرة بعنوان "الوعي الفكري وأثره في تعزيز القيم لدى المتدربين" ألقاها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الشمري مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تحدث فيها فضيلته عن أهمية العقل وأنه وعاء للأفكار واهتمام الشريعة بالفكر وإعْماله مراعيًا أن يكون التفكير منضبطًا بضابط الشرع.
ثم تحدث فضيلته عن أهمية القيم وأنها تشكل جزءًا من ثقافة الفرد والمجتمع، وشدد على ضرورة أن تُضبط بضابط الشرع ومكارم الأخلاق وإلا أصبح هناك فوضى الكل سيكتوي بها.
وأضاف أن التطرف والانحراف الفكري محل اهتمام العديد من العلماء والمفكرين والإعلاميين والاجتماعيين والمحللين النفسيين، والجهود المشهودة التي تبذلها الدولة في معالجة هذا الفكر المتطرف، نظرًا لما يطرحه من مخاطر على الفرد والمجتمع فقد أصبحت المعالجة أمرًا ملحًا على الجميع.
وفي نهاية اللقاء حذر فضيلته من الشبهات التي يروج لها في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الجماعات الإرهابية والمنحرفة وشبهة الإلحاد والشذوذ.
من جهة أخرى أكد عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد بن منصور العنزي أن برامج الوعي الفكري والانتماء الوطني تهدف إلى تعزيز دور البيئة التعليمية والتدريبية في تحقيق الأمن الفكري، وغرس قيم المواطنة الصالحة في المتدربين، والنأي بهم عن مكامن الأخطار، مشيرًا سعادته إلى أهمية الدور التكاملي بين الأسرة والبيئة التعليمية والتدريبية وإشراكها في مواجهة وحل المشكلات التي قد تقع من المتدربين وإيجاد الحلول المناسبة لهم.
وقال عميد الكلية التقنية إن تعزيز البرامج الفكرية أصبح ضرورة ملحة في ظل التلوث الثقافي والفكري وأن هذا البرنامج يعد برنامجًا وطنيًا يهدف إلى توعية وحماية المتدربين من خطر الانحراف الفكري والعقدي، مشددًا على أهمية البرنامج في تكريس المنظومة الوطنية والأخلاقية المتماسكة للمتدربين، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وإدراك خطورة الأفكار الهدامة.
وفي نهاية البرنامج قدم سعادة الأستاذ ماجد بن منصور العنزي عميد الكلية التقنية بتبوك درعًا تذكاريًا لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الشمري بهذه المناسبة.