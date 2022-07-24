"وزير الإسلامية" يواسي أسرة المؤذن "المهجري" وجموع غفيرة تودعه

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسرة الشيخ "هادي بن جابر محمد علي المهجري المدخلي" مؤذن مسجد جابر علي، بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بمنطقة جازان، الذي وافته المنية يوم أمس الأول بعد مسيرة دامت لأكثر من 40 عامًا مؤذنًا محتسبًا لم يتغيب عن الآذان إلا بعد إصابته بالمرض.