10 برامج عليا.. جامعة البحرين تفتح ذراعيها للطلبة السعوديين مدشنة منصتها بالظهران

أكّدت مساعد الرئيس لشؤون الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين الدكتورة ثائرة الشيراوي؛ تطلع الجامعة لاستقطاب عددٍ من الطلبة السعوديين في برامج الجامعة بدرجة البكالوريوس، وكذلك برامج الدراسات العليا.
وقالت "الشيراوي"؛ على هامش افتتاح المنصة التعريفية بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين في الظهران، أن الجامعة تقدم 10 برامج ماجستير ودكتوراه؛ بعضها باللغة الانجليزية كبرنامج ماجستير الإدارة الهندسية الذي تقدمه الجامعة، بالشراكة مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وبرنامجَي الدكتوراه في الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، اللذين تقدمهما الجامعة بالشراكة مع جامعة برونيل البريطانية، وبعضها الآخر باللغة العربية؛ كبرنامج ماجستير الإعلام والعلاقات العامة، وبرنامج الدكتوراه في الإعلام الرقمي.
وأوضحت، أن جميع برامج الجامعة الأهلية بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه معترفٌ بها لدى وزارة التعليم السعودية، فضلاً عن حصول عديدٍ من برامج الجامعة وكلياتها على اعتمادات عالمية، منها -على سبيل المثال- شهادة الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية لاعتماد كليات الأعمال (AACSB)، وكذلك الاعتماد الأكاديمي العالمي من قِبل لجنة الاعتماد التابعة لهيئة الاعتماد الأمريكي العالمية (ABET) الذي يعد من أعلى الاعتمادات التكنولوجية والهندسية في العالم.
ودعت "الشيراوي"؛ خريجي المرحلة الثانوية وخريجي المعاهد التقنية والمهنية وكذلك الطامحين في استكمال الدراسات العليا والحصول على مؤهلات الماجستير والدكتوراه وعموم الجمهور؛ لزيارة منصة الجامعة الأهلية في الظهران، والتعرُّف على كليات وبرامج الجامعة بمختلف أنواعها، والاستفادة من المنح الجزئية التي تقدّمها الجامعة للطلبة المتفوقين والموهوبين، والاستفادة أيضاً من خيارات التجسير لأصحاب الدبلوم.