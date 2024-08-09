10 برامج عليا.. جامعة البحرين تفتح ذراعيها للطلبة السعوديين مدشنة منصتها بالظهران

وأوضحت، أن جميع برامج الجامعة الأهلية بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه معترفٌ بها لدى وزارة التعليم السعودية، فضلاً عن حصول عديدٍ من برامج الجامعة وكلياتها على اعتمادات عالمية، منها -على سبيل المثال- شهادة الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية لاعتماد كليات الأعمال (AACSB)، وكذلك الاعتماد الأكاديمي العالمي من قِبل لجنة الاعتماد التابعة لهيئة الاعتماد الأمريكي العالمية (ABET) الذي يعد من أعلى الاعتمادات التكنولوجية والهندسية في العالم.