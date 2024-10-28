صندوق الشهداء والمصابين و"غُروس الخيرية" يوقعان اتفاقية لدعم برامج وخدمات الصندوق

وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، بهدف تعزيز الدور التنموي والاجتماعي بين الطرفين من خلال المساهمة في دعم البرامج والخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ والتي من شأنها أن تسهم في توفير حياة كريمة وآمنة.