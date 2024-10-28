صندوق الشهداء والمصابين و"غُروس الخيرية" يوقعان اتفاقية لدعم برامج وخدمات الصندوق

وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، بهدف تعزيز الدور التنموي والاجتماعي بين الطرفين من خلال المساهمة في دعم البرامج والخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ والتي من شأنها أن تسهم في توفير حياة كريمة وآمنة.
وفي التفاصيل، وقَّع الاتفاقية حامد بن دخيل السويدان ممثلاً للصندوق والدكتور عبدالله بن محمد المطوع ممثلاً لمؤسسة غُروس الخيرية، وذلك بحضور أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر.
وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من جهد أوسع للتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، المتمثلة في تعزيز التعاون والتكامل، وبناء شراكات فعالة عبر مختلف القطاعات، إذ تأتي بأهداف مشتركة من الطرفين.
وتحرص "غُروس" الخيرية على تقديم مبادرات تُسهم في تمكين أبناء المجتمع من الحياة المستقرة، وتقديم مشروعات نوعية ومبتكرة في مجالات مختلفة، إذ تعدُّ أنموذجاً متميزاً للعمل الخيري في المملكة.
ويسعى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين نحو تمكين أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، عبر العديد من البرامج النوعية والخدمات المستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم العون والرعاية لمستفيديه، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم.