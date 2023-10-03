انطلاق جلسات العلاج الطبيعي لذوي اضطراب طيف التوحد بنجران

وتسعى جمعية "إرادة التوحد" إلى تسخير كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة المباشرة تدريبيًا وتأهيليًا وعلاجيًا على هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وابتكار البرامج المناسبة بعد دراسة الاحتياج والعمل على تقديم الخدمات المناسبة لهم.