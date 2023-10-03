انطلاق جلسات العلاج الطبيعي لذوي اضطراب طيف التوحد بنجران

انطلقت اليوم جلسات العلاج الطبيعي لذوي اضطراب طيف التوحد والتي تقدمها جمعية "إرادة التوحد" بنجران لمستفيديها بدعم من منصة "إحسان" للعمل الخيري.
وتحرص الجمعية على أن تقدم للمستفيد المساعدة اللازمة لتحقيق أعلى قدراته البدنية خلال مرحلة العلاج التي يقدمها مركز علاج طبيعي متخصص واختصاصيون على قدر عالٍ من الكفاءة، حيث يبدأ الكشف على المستفيد وتحديد احتياجه من جلسات العلاج الطبيعي والتي تختلف من مستفيد لآخر بإجمالي 480 جلسة علاجية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الجمعية في مساعدة ذوي اضطراب طيف التوحد وتسهيل الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم بمتابعة دقيقة للوصول إلى الهدف المرجو بجودة عالية.
وأوضح مدير الجمعية منصور سمران، أن هذا الدعم السخي من منصة "إحسان" للعمل الخيري يساعد الجمعية في تقديم الخدمات المتنوعة، وتلبية احتياج ذوي اضطراب طيف التوحد بإشراف ومتابعة من الجمعية لتعود بالنفع والفائدة لذوي اضطراب طيف التوحد.
وتسعى جمعية "إرادة التوحد" إلى تسخير كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة المباشرة تدريبيًا وتأهيليًا وعلاجيًا على هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وابتكار البرامج المناسبة بعد دراسة الاحتياج والعمل على تقديم الخدمات المناسبة لهم.