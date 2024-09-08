اتفاقية تعاون بين سجون تبوك وجمعية التنمية الأسرية لتعزيز البرامج الإصلاحية

شهد نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية سجون المنطقة وجمعية التنمية الأسرية بتبوك بحضور مدير سجون منطقة تبوك العميد سعد بن وازع القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك جمال بن سداد الفاخري.