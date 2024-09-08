اتفاقية تعاون بين سجون تبوك وجمعية التنمية الأسرية لتعزيز البرامج الإصلاحية

شهد نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية سجون المنطقة وجمعية التنمية الأسرية بتبوك بحضور مدير سجون منطقة تبوك العميد سعد بن وازع القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك جمال بن سداد الفاخري.
ونوه نائب أمير منطقة تبوك التكامل بين الجهات الحكومية والأمنية والجمعيات الأهلية المتخصصة، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله- بالسجناء وأسرهم لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، واستمرار تنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق النجاحات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح العميد القحطاني أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية والاجتماعية للنزلاء والنزيلات وتقديم البرامج التثقيفية والتوعوية لهم، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك نائبه على دعمهم ومتابعتهم للبرامج الإصلاحية التي تساهم في إصلاح النزلاء ودمجهم في المجتمع.